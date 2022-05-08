Лондон, , 08:56 — REGNUM Добычу нефти для сдерживания нефтяных цен не намерена наращивать Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом 7 мая сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

По данным издания, действия ОПЕК, в которой одной из ведущих стран является Саудовская Аравия, говорят о том, что входящие в организацию государства, несмотря на настойчивые просьбы Вашингтона, не собираются вредить себе в экономическом плане и наращивать добычу нефти, так как это приведет к снижению нефтяных цен.

При этом, отмечается, что, как указали аналитики, при дальнейшем росте цен на нефть рецессия мировой экономики может стать неизбежной, что станет невыгодно для поставщиков «черного золота»

Также указывается, что отношения Эр-Рияда с президентом США Джо Байденом осложняются ситуацией с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, кроме того, Саудовская Аравия поставляют большое количество нефти в Китай и Индию, занимающие нейтральную позицию по ситуации вокруг Украины, что, по мнению газеты, «дополнительно усложняет ситуацию с точки зрения геополитики».

Кроме того, уточняется, что попытки нынешней американской администрации возобновления ядерной сделки с Ираном и курс Вашингтона на переход к возобновляемым источникам энергии не принимаются саудовскими властями. Исходя из всего вышесказанного, издание заключает, что отношения Саудовской Аравии и США «никогда не были» такими плохими.

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