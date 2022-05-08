Красноярск, 8 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В районах Красноярского края ведутся работы по восстановлению сотовой связи после масштабных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«Проводная связь работает везде. Электроснабжение во всех территориях будет восстановлено до конца дня», — отметили в правительстве.

Напомним, 7 мая ураганный ветер, скорость которого достигала 40 метров в секунду, повредил линии электропередачи. Из-за короткого замыкания произошли возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате огнём были уничтожены или пострадали более 500 жилых строений в 18 муниципальных образованиях. Погибли пять человек, 19 пострадали.

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