Новоалтайск, Алтайский край, 8 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило подробности о серьезном пожаре в Новоалтайске по улице Переездная, где горел склад газовых баллонов.

МЧС Пожар в Новоалтайске

Для ликвидации очага площадью около 300 кв. м. были задействованы 36 человек, 11 единиц техники.

«При пожаре в Новоалтайске благодаря эффективной работе пожарных, удалось избежать более масштабного распространения огня, в том числе на другие постройки. Бойцам пришлось работать в сложной, опасной обстановке, тем не менее пожар был ликвидирован максимально быстро», — пояснили спасатели. К сожалению, на пожаре было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра и суши в Алтайском крае ухудшилась пожароопасная обстановка. Только с 1 по 3 мая в регионе ликвидирован 341 пожар.

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