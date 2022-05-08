Элиста, , 08:46 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 24 человека, выздоровели 14 ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный минздрав 8 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время лечение госпиталях Калмыкии получают 33 пациента с COVID-19, из них состояние трёх человек оценивается как тяжёлое. В республике задействовано два ковид-стационара.

Всего в Калмыкии выявили 51 292 носителя коронавируса, выздоровели 50 228 человек. Справиться с COVID-19 не смог 841 пациент.