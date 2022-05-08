Красноярск, 8 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Пострадавшим при масштабных пожарах в Красноярском крае людям помогут в восстановлении жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Красноярского края Пожары в Красноярском крае

По поручению губернатора Александра Усса в регионе прорабатывают несколько механизмов и вариантов помощи. В их числе предоставление жилищных сертификатов, оказание помощи в ремонте, строительство и предоставление готового жилья.

«В крае локализованы все возгорания. Оперативный штаб и экстренные службы продолжают работу», — добавили в ведомстве.