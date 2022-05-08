Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли
Гонконг, Китай, 8 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Экс-секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга.
«Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной власти 2022 г., набрав 1416 голосов «поддержки» от членов коллегии выборщиков», — отмечается в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга.
Глава администрации Гонконга избирается на 5 лет коллегией выборщиков и утверждается центральным правительством Китая.
Численность коллегии выборщиков составляет 1,5 тыс. человек, в нее входят представители промышленных, профессиональных, банковских, религиозных кругов, и члены парламента, местных организаций.
Выборы главы администрации проходили посредством анонимного голосования. Для победы кандидат должен набрать более 750 голосов.