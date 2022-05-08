Гонконг, Китай, 8 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Экс-секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга.

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«Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной власти 2022 г., набрав 1416 голосов «поддержки» от членов коллегии выборщиков», — отмечается в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга.

Глава администрации Гонконга избирается на 5 лет коллегией выборщиков и утверждается центральным правительством Китая.

Численность коллегии выборщиков составляет 1,5 тыс. человек, в нее входят представители промышленных, профессиональных, банковских, религиозных кругов, и члены парламента, местных организаций.

Выборы главы администрации проходили посредством анонимного голосования. Для победы кандидат должен набрать более 750 голосов.