Иркутск, 8 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о том, что 9 мая местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

«9 мая местами по области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с, дождь, мокрый снег. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары.

На всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

Читайте также: Приангарье готовится к новым массовым пожарам