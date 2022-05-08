Донецк, , 08:41 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский и Донецк с применением «Града». Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:20 — н.п. Металлист — н.п. Гольмовский: выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️08:15 — н.п. Пески — г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм.

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