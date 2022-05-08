Москва, 8 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В отношении России введено 10 128 санкций — больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

«10 128 вызовов, чтобы стать сильнее, — указал Володин в телеграм-канале. — Всё, что нас не убивает, делает сильнее».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России может быть третья мировая война.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, санкции против России могут быть сняты только в случае, если российские войска будут выведены с территории Украины.