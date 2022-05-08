Майминский район, Алтай, , 08:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район (+7), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 214.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 60, за весь период – 32 362», — добавили в штабе.