Иркутск, 8 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Аэромобильная группировка Главного управления МВД РФ по Иркутской области направлена в районы, где наблюдается ухудшение обстановки с пожарами, сообщает 8 мая телеграм-канал ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Для усиления местных пожарно-спасательных гарнизонов в Куйтунский, Боханский и Качугский районы, где наблюдается ухудшение обстановки с пожарами, сегодня направлены группы пожарных специализированной пожарно-спасательной части Главного управления с техникой. В случае необходимости пожарные подразделения будут также передислоцированы из Иркутска в другие районы Прибайкалья. Угрозы населенным пунктам и задымления нет.

Продолжается работа межведомственных патрульных групп, силами которых сначала особого противопожарного режима составлено 170 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, из них 63 протокола сотрудниками МЧС России.

В целях контроля соблюдения запрета выхода в леса создано 25 стационарных и 14 передвижных межведомственных постов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сохраняется риск возникновения массовых пожаров: по прогнозам, 8 мая ожидается усиление ветра, в некоторых районах порывы будут достигать 23 м/сек.

https://regnum.ru/news/accidents/3585487.html