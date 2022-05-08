Иркутск, 8 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Троих мужчин спасли на реке Ангаре в Братском районе Иркутской области. Подробности 8 мая сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Цитата из видео Спасение людей на Ангаре

Накануне, 7 мая, в 15:40 местного времени на телефон спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что в Братском районе на реке Ангаре, между островами Тенга и Бурнина, перевернулась лодка с людьми, трое мужчин находятся в воде. К месту происшествия прибыли спасатели Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области, они вытащили мужчин на берег и передали медикам.

«От подразделения до места происшествия добирались полчаса. Мы понимали, что счёт идёт на минуты, ведь находиться в ледяной воде продолжительное время смертельно опасно. Это может привести к общему переохлаждению и нарушению функций всего организма. Поэтому, находясь в пути, мы позвонили на базу отдыха, которая находится на острове Бурнина, и попросили содействия в спасении мужчин. По указанным координатам на моторной лодке вышел работник базы.

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К тому моменту одному из мужчин удалось добраться до берега, где ему оказали помощь отдыхающие. В воде оставались двое. Они держались на плаву за счёт спасательных жилетов. Сотрудник базы взял пострадавших на борт и доставил на остров Тенга, где их встретили врачи скорой помощи. Все трое в удовлетворительном состоянии», — пояснил начальник Северного поисково-спасательного отряда Сергей Журавлев.

В Иркутской области вместе с потеплением участились ЧП на водоемах. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за 1 мая зарегистрировано два серьёзных инцидента.

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