Вашингтон, 8 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Фильм «Эмансипация» с актёром Уиллом Смитом не выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ в 2022 году. Об этом сообщает электронный журнал Variety со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса

После скандала на церемонии вручения премии «Оскар» многие компании стали отказываться от проектов с Уиллом Смитом. Одним из таких проектов стала картина «Эмансипация» режиссёра Антуана Фукуа.

Компания Apple ранее приобрела права на эксклюзивный показ этого фильма на своей сриминговой платформе Apple TV+ за $120 млн. Планировалось, что фильм выйдет в 2022 году.

Теперь выход истерического боевика о гражданской войне в США отложен на неопределённый период. В фильме также снялись актёры Бен Фостер, Стивен Огг, Мустафа Жакир и Ронни Джин Блевинс.

В ходе церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году Уилл Смит ударил ведущего мероприятия комика Криса Рока. Причиной конфликта стала неудачная шутка ведущего о жене актёра. После этого Американская академия кинематографических искусств и наук запретила Смиту участвовать в церемониях вручения премии «Оскар» в течение десяти лет.