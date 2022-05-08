Финикс , США, 8 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Чендлер победил досрочно своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 274, который проходил в Финиксе. Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

В начале второго раунда Чендлер точным ударом правой ноги в челюсть отправил своего оппонента в глубокий нокаут.

Отметим, это победа стала 23-й (18 — досрочно) в активе 36-летнего Майкла Чендлера при семи поражениях. Для 38-летнего Тони Фергюсона это поражение стало седьмым при 28 (23 — досрочно) выигранных поединках.