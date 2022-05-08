Челябинск, 8 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Глава Челябинска Наталья Котова заработала в 2021 году 6 863 643,84 рубля. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

Cheladmin.ru Наталья Котова

В 2020 году её доход составил 5 055 029,31 рублей. Таким образом, она разбогатела почти на 2 млн.

В недвижимом имуществе изменений у неё нет. Она так же владеет участком земли площадью 655 кв. метров, садовым домом в 70,7 кв. метров и половиной квартиры площадью 127,4 кв. метра.