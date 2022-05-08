Берлин, 8 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Жителям Германии предрекли нищету из-за санкций против России. Об этом 8 мая пишет Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

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Наименее обеспеченные жители ФРГ рискуют оказаться в тяжелом положении из-за резкого роста цен на энергоносители и продовольствие, отмечают эксперты.

«Под конец месяца у многих людей не остается средств, чтобы купить продукты. По крайней мере, если речь идет о здоровом питании и свежих овощах и фруктах», — отметил глава Ассоциации центров соцпитания Йохен Брюль.

Он добавил, что в этом месяце число тех, кто обратился за помощью в Центр соцпитания в Нюрнберге, выросло в 2 раза — до 10 тыс. человек. Ситуация также усугубляется из-за 600 тыс. беженцев, которые прибыли с Украины в ФРГ.