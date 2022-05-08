Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрирован первый в 2022 году случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ

«Управление информирует о случае заболевания КГЛ у жителя Новошахтинска. При сборе эпиданамнеза установлено, что заболевший отмечал укус клещом на рыбалке на реке Маныч на хуторе Дальний Пролетарского района», — уточнили в ведомстве.

Всего к медикам после укусов клещей обратились 590 жителей Ростовской области, в том числе 248 детей в возрасте до 14 лет. За аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 390 случаев нападения клещей на людей (в том числе 167 детей в возрасте до 14 лет).