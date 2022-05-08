Ростов-на-Дону, , 08:14 — REGNUM Памятные медали к 85-летию Ростовской области вручил участникам Великой Отечественной войны, находящимся на лечении в госпитале ветеранов войн, донской губернатор Василий Голубев. Глава региона поздравил фронтовиков с наступающим Днём Великой Победы.

Ростовский губернатор навестил ветеранов войны в госпитале Donland.ru

«Сегодня, к счастью, ещё живы вы, представители поколения Победителей. Люди, которые своими глазами видели ту войну и могут рассказать всю правду о ней. Люди, которых мы можем лично поблагодарить за подвиг, низко поклониться. Низкий вам поклон», — обратился к ветеранам Голубев.

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов был подготовлен праздничный концерт.