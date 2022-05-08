Челябинск, 8 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Челябинской области. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Информация об аварии поступила утром 8 мая. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находилось 15 пассажиров, по неустановленной пока причине опрокинулся в кювет, не сумев войти в поворот на трассе под Миассом.

На месте происшествия погиб мужчина 1968 года рождения, пострадали и были госпитализированы четыре человека. О состоянии пострадавших информация на данный момент не поступала. Уточняется, что в микроавтобусе ехали фанаты футбольного клуба «Спартак» из города Златоуста.

По факту ДТП начата проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.