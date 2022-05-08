Элиста, 8 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Калмыкии сохранятся заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 и 9 мая в северных и западных районах Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опустится до — 1…-2 градусов.

Похолодание может негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур.