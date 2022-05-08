В Калмыкии продлили штормовое предупреждение из-за заморозков
Элиста, 8 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Калмыкии сохранятся заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Иней, заморозки
Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 и 9 мая в северных и западных районах Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опустится до — 1…-2 градусов.
Похолодание может негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур.