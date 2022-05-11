Москва, 11 мая, 2022, 07:09 — ИА Регнум. 9 мая — священный день для людей всех поколений. День Победы — это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и безмерную печаль о многочисленных жертвах войны с фашизмом. Памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы, проходят по всей стране. Люди несут цветы и венки к Мемориалам Славы, вспоминают погибших защитников Родины.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Многие приняли участие в составе «Бессмертного полка». Впервые за последние два года после карантинных мероприятий акция была очной. Миллионы портретов защитников Отечества несла людская река по большим городам и маленьким поселкам. Невероятные эмоции. У каждого они свои и очень часто — со слезами на глазах.

Нашей Победе и её великим защитникам редакция ИА REGNUM посвятила эту трансляцию.