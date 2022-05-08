Берлин, 8 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Китай, сплотившийся с Россией на фоне событий на Украине, стал настоящей проблемой для Запада.

Mil.ru Флаги России и Китая

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Как отмечает немецкий телеканал ZDF, западные страны так сильно надавили санкциями на Москву, что Пекин на этом фоне остался в выигрыше, так как может покупать российские нефть и газ по выгодным ценам.

Поддержка Китаем России впоследствии может привести к санкциям, которые положат конец в том числе «китайской политике Меркель», отмечает ZDF.

Но если проблему зависимости Германии от российского топлива ещё можно как-то решить, то зависимость немецких компаний от китайского рынка, цепочек поставок и высоких технологий сократить сложнее, считает источник.