Целинный район, , 08:06 — REGNUM Участников казачьего конного перехода, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной воне и 80-летию формирования 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии, встретили жители села Троицкое. Об этом сообщает администрация Целинного района.

Конная дружина Donland, ru

В село Троицкое, входящее в маршрут конного перехода, всадники прибыли с опережением графика. Казаков радушно приняли местные жители. Конникам организован привал.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии старт конному походу в честь Дня Победы и 80-летия подвига 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии на Дону был дан 3 мая. Поход начался в Малых Дербетах — от дома, где располагался штаб по формированию 110-й кавалерийской дивизии. Завершится конный поход в Элисте участием в торжествах по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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