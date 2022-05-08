Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Ростовской области продлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

setarka Первые заморозки

Согласно прогнозу донских синоптиков, в ночные и утренние часы 8 и 9 мая в ряде территорий Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опустится до -1…-3 градусов.

Донские спасатели призвали жителей Ростовской области быть осторожными в условиях понижения температуры воздуха.