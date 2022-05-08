Берлин, , 07:57 — REGNUM «Перелом» в отношениях Германии и Китая в связи с российской спецоперацией на Украине и связанных с ней антироссийских санкционных мер отметил журналист телеканала ZDF Томас Райхарт.

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Автор статьи отметил, что бундестаг, приняв в конце апреля заявление от Киева с призывом поддержать украинскую армию тяжёлым вооружением, направил в адрес Китая «недвусмысленную угрозу». Суть угрозы в том, что Пекин рискует попасть под санкции в случае, если будет подрывать западные санкции, либо, что ещё более неприемлемо, поставлять оружие России.

«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить», — поясняет Райхарт.

По мнению журналиста, такое заявление означает конец «прокитайской» политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ставила во главу угла экономические отношения и не признавала «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой».

Райхарт уточняет, что с началом российской спецоперации на Украине в мире началось формирование блоков. Европа показала сплочённость с США, а Китай же, напротив, выступил на стороне России. При этом, по словам журналиста, для немецких компаний значительно сложнее заменить китайские цепочки поставок и технологии, нежели отказаться от российских ресурсов.

«Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай», — заключает он», — добавляет журналист.

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