Ханты-Мансийск, 8 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Югре женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута в День Победы 9 мая пролетит с портретами героев над городами региона. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Пресс-служба клуба исторической реконструкции «Арсенал» Поздравление девушек из группы «Барсы»

Самолеты понесут на борту портреты около двух тысяч героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» в небе состоится в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Сургуте.

Всего в воздушном «Бессмертном полку» будет задействовано шесть самолетов Як-52 и Як-54. Командиром пилотажной группы является чемпион Европы по высшему пилотажу 2021 года Иван Барсов. В 2022 году самолёты будут оснащены дымогенераторами, что добавит красочности воздушному шествию.

Помимо воздушного «Бессмертного полка», в вышеуказанных городах для воспитанников кадетских классов и центров детского и юношеского технического творчества будут проведены экскурсии с рассказом об авиации военного времени и о подвигах советских лётчиков.