Донецк, , 07:56 — REGNUM Боевики нацбатальонов, переодетые в форму военных РФ, устроили провокацию на технике со знаком Z в Северске и Серебрянке ДНР. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

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«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики нацбатальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, … забирали у людей ценные вещи и автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, боевики действовали в сопровождении иностранных корреспондентов.

«Постановочные акты мародерства, совершенных якобы военнослужащими РФ», снимали на видео, чтобы затем опубликовать материалы в СМИ.