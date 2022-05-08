Калининград, , 07:54 — REGNUM Главный приз III Международного кинофестиваля «Край света. Запад» присуждён франко-бельгийскому фильму «Айя» режиссёра Симона Жийара. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Кинофестиваль (сс) geralt

Фестиваль «Край света. Запад» прошёл в Калининграде с 1 по 7 мая при поддержке правительства Калининградской области и Министерства культуры РФ. Победители фестиваля были объявлены в день закрытия.

Приз зрителей достался фильму «Асса», которому в 2022 году исполняется 35 лет. Картина была показана на фестиваля в рамках ретроспективы фильмов режиссёра Сергея Соловьёва.

Жюри учителей отметило бельгийскую картину «Невидимый мир» режиссёра Лауры Вандел и иранскую картину Кейвана Маджиди «Лазурная девочка». Жюри подростков присудило награды португальскому фильму «Воды Пасатсы» режиссёра Инес Альвес и работе «Невидимый мир».

Всего за семь дней работы фестиваля прошло 37 кинопоказов, которые посетили 5500 зрителей. В основную программу вошли восемь картин о подростках, снятых в Бельгии, Португалии, Венгрии, Иране, Китае, Швейцарии и России.