Ростов-на-Дону, , 07:52 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 13 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 мая информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области и других регионах России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса.