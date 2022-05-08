Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 13 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 мая информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области и других регионах России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса.