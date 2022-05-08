Москва, 8 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Гидрометцентр РФ продлил «желтый» уровень погодной опасности в столице России и Подмосковье из-за ветра. Об этом следует 8 мая из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение в Москве о ветре с порывами до 17 м/с действует до 09:00 мск 9 мая, в области — с 21:00 8 мая до 12:00 9 мая.

Ранее предупреждение действовало до 21:00 8 мая.