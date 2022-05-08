Донецк, , 07:45 — REGNUM 7 мая Минобороны РФ объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» (Мариуполь). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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За время проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека (22 женщины, 18 мужчин и 11 детей).

Каждому из спасенных мирных жителей обеспечена безопасность, оказана медпомощь.

В сопровождении представителей ООН и МККК они убыли в избранные места временного размещения.