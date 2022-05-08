Москва, 8 мая, 2022, 07:38 — ИА Регнум. РФ стала одним из главных факторов перестройки мировой финансовой системы. Об этом 8 мая написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

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«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица данной перестройки — Россия, Индия, Турция, Китай, Саудовская Аравия», — отметил он в Telegram-канале.

По его словам, даже МВФ признал колебание позиции доллара как ведущей валюты мира.

«Не обрушили, а поколебали. … Это же только начало», — добавил он.

Ранее экономист Марк Фридрих заявил, что использование доллара в качестве оружия экономического давления будет иметь негативные последствия для самих США.