Москва, , 07:28 — REGNUM Вопрос обсуждения первого этапа работ по эскизному проектированию российской орбитальной станции включён в повестку предстоящего президиума научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

МКС NASA

Президиум назначен на 26 мая. Представители Роскосмоса и совета РАН по космосу обсудят базовые характеристики будущей орбитальной станции.

Рогозин объяснил, что одним из вопросов обсуждения станет наклонение орбиты. Новая станция может быть размещена на той же орбите, где работает Международная космическая станция, либо выведена на высокие широты, что позволит ей каждые двое суток проходить все точки земного шара. Также глава Роскосмоса допустил, что базой для новой станции может стать российский сегмент МКС, который будет отделён от оставшейся части станции.

«Вот этот вопрос будет 26 мая активно обсуждаться», — подытожил Рогозин.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил о возможности создания новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) в апреле 2021 года. Необходимость создания новой станции объясняется износом основных конструкций МКС.

Разработкой эскизного проекта РОСС занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Первым элементом станции может стать научно-энергетический модуль, первоначально разрабатывавшийся для проекта МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве России приняли решение о сроках выхода из проекта МКС