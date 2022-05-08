Москва, 8 мая, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Облачная тёплая погода с кратковременными дождями, а местами и грозой ожидается 8 мая в Москве. Информация об этом была опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Тёплая погода

Метеорологи прогнозируют в Москве кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днём поднимется до +17…+19 градусов, а в Московской области и до +20. Ночью ожидается похолодание до +5…+7 градусов в Москве и до +2 градусов в области.

Ветер будет дуть преимущественно западного направления. Скорость ветра составит 6-11 м/сек, с отдельными порывами до 17 м/сек.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в праздничный день 9 мая в Москве ожидается переменная облачность с прояснениями, возможен кратковременный дождь.