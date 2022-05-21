Москва, 21 мая, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Решение продавать газ за рубли, активное импортозамещение и переориентация на новые рынки обусловили очевидный провал антироссийских санкций. Из-за резкого скачка цен на продовольствие и энергоносители Запад и его союзники оказались в удручающем положении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

Чтобы избавиться от энергетической зависимости, ирландцам советовали реже тормозить и отказаться от кондиционеров, еврокомиссар по вопросам конкуренции советовала европейцам воздействовать на Путина с помощью заклинаний при экономии воды, а министр экономики ФРГ одобрил «запущение» личной гигиены: меньше принимать душ и отказаться от использования мыла. Обеспеченным немцам Spiegel предрёк скорое обнищание.

И это, как считает сенатор Алексей Пушков — только начало. Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция.

Даже МВФ признает, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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