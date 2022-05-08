Пермь, , 07:12 — REGNUM В Перми сотрудники полиции поздравили с Днём Победы снайпера Сусанну Баранову. В годы Великой Отечественной войны она уничтожила 20 фашистов, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Сусанна Баранова Фото: static. mvd.ru

В январе ветерану исполнилось 97 лет. Гостей она встретила с дорогим для себя символом Победы — Красным знаменем, отметив, что именно этому флагу присягала и будет ему верна до конца жизни. Она также убеждена в том, что победу над фашизмом помогли одержать дружба и единство всех народов.

В 1943 году 18-летняя Сусанна поступила в Центральную снайперскую школу и в апреле 1944-го получила направление на 1-й Прибалтийский фронт. Лично уничтожила 20 фашистов. Победу она встретила в 106 километрах от Берлина, а когда вернулась домой, то поступила на службу в милицию и много лет отдала работе в уголовном розыске.