Черемхово, Иркутская область, 8 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 8 мая сообщает подробности ДТП в городе Черемхово: 37-летняя водитель автомобиля Nissan Terrano не справилась с управлением и съехала в кювет. Авто завалилось на бок.

ДТП

В результате автоаварии незначительные травмы получил двухлетний пассажир. Мальчик перевозился при помощи бустера, пристегнутый ремнем безопасности.

Сотрудники ГИБДД заметили у предполагаемой виновницы явные признаки опьянения. Прибор показал, что у нее почти в шесть раз превышена допустимая норма паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ещё выяснилось, что семь лет назад автоледи была лишена водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Авто помещено на штрафстоянку, а управлявшей им нетрезвой автомобилистке грозит штраф в 30 тыс. рублей.

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Также она привлечена за нарушение требований к перевозке детей. Помимо этого, ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей в отношении пострадавшего сына будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 апреля в нескольких километрах от города Шелехова 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 21 053 не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение со световой опорой.

Проведенной процедурой освидетельствования на состояние опьянения установлено, что мужчина превысил разрешенную норму более чем в 12 раз.

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