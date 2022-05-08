Оттава, 8 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Канаде, поздравили с наступающим Днём Победы представители российского дипломатического корпуса. Об этом 8 мая рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Дипломат уточнил, что в текущем году в российском посольстве и в генеральных консульствах из соображений безопасности не будет проводиться приём по случаю празднования Дня Победы. Российские дипломаты поздравили проживающих в североамериканской стране ветеранов Великой Отечественной войны дистанционно, а в ряде случаев лично.

Степанов заверил, что праздник для ветеранов обязательно состоится, как только это позволит обстановка.

Также дипломат отметил, что 9 мая состоится церемония возложения цветов сотрудниками российского дипкорпуса к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны соотечественникам, который находится на территории посольства России в Оттаве. Так как накануне была получена информация о возможных провокациях, то для обеспечения безопасности на церемонии будут присутствовать местные правоохранительные органы.

Степанов поздравил всех граждан России, проживающих в Канаде, с Днём Победы и призвал не допустить «подъема неонацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ташкент из России представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве.