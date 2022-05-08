Тегеран, , 07:21 — REGNUM По словам высокопоставленного представителя министерства образования Ирана, в иранских школах учатся более 527 000 детей-иностранцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 мая.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью агентству Mehr Аболфазл Камаали заявил, что министерство образования Ирана приняло соответствующую политику в отношении иностранных студентов, в связи с чем исключительно для иностранных граждани были учреждены 22 школы.

Он отметил, что специальные школы были созданы в популярных местах иммиграции, таких как Тегеран, Кум, Кашан и Мешхед, при этом министерство приветствуют частные инвестиции в данные районы.

Камали отметил, что в этих специальных школах обучается около 10 000 детей-иностранцев. По его словам, обучение учащихся ведется в соответствии с системой образования Ирана.

По словам чиновника, ни один ребенок-иммигрант не лишается образования в Иране в соответствии с официальными указаниями Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.