Тегеран, , 08:55 — REGNUM 7 мая высокопоставленные официальные лица Ирана и Индонезии обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами, особенно в области экономики и торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари принял вице-спикера Палаты представителей Индонезии Рахмата Гобела в иранской столице.

Иранский чиновник заявил, что в настоящий момент существуют подходящие основания для развития торговых связей между двумя странами. В связи с этим он объявил о готовности своей страны использовать национальные валюты в торговых обменах в рамках усилий по расширению двусторонних отношений.

Сафари также упомянул порт Чабахар, расположенный в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан, отметив, что порт может послужить ключевым транзитным пунктом для Индонезии для экспорта товаров в страны региона.

Он подчеркнул, что две страны могут расширить сотрудничество в области нанотехнологий и биотехнологий, а также энергетики и минеральных ресурсов, учитывая возможности Ирана в этих секторах.