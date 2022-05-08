Оренбург, 8 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские задержали лиц, похитивших оборудование оросительной системы насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Заявление в полицию написал 73-летний житель Оренбурга. Под подозрение попали два местных жителя. Выяснилось, что они искали место для рыбалки, увидели неохраняемое нефункционирующее оборудование, погрузили его в грузовик и сдали в пункт приёма металлолома. А вырученные 213 600 рублей потратили на личные нужды.

Похищенное уже изъято и возвращено владельцу. Задержанным грозит за кражу до пяти лет колонии.