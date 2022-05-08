Тегеран, , 07:52 — REGNUM Сборная Ирана по пляжному волейболу в своем 3-м матче встретилась с командой из Японии, обыграв её со счетом 2:0 и выйдя в четвертьфинал Сурдлимпийских игр 2022 года в Бразилии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 мая.

Пляжный волейбол Juanedc

Сборная Ирана по пляжному волейболу выиграла первый сет со счетом 21−13, при этом во втором сете иранская команда обыграла оппонента с близким счётом (21−19).

Паралимпийские игры в Бразилии начались 1 мая 2022 года и завершатся 15 июня, в них принимают участие более 4000 спортсменов из 80 стран. Сборная Ирана по пляжному волейболу находится в группе с Германией, Эстонией и Японией.

Сборная Ирана состоит из спортсменов с нарушениями слуха в восьми видах спорта: футбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, вольная и греко-римская борьба, стрельба из лука, пляжный волейбол и тхэквондо. На данный момент сборная завоевала пять медалей, в том числе серебро в дзюдо и 4 бронзовые медали в карате.