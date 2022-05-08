Тегеран, 8 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. 7 мая министр торговли, промышленности и горнодобывающей промышленности Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что укрепление связей между индонезийским и иранским бизнесом, снижение тарифов в рамках преференциальных торговых соглашений, а также облегчение финансовых операций — три лучших стратегии по расширению торговых связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранский министр сделал это заявление в кулуарах встречи с вице-спикером Палаты представителей Республики Индонезия и координатором по промышленности и развитию Рахматом Гобелем.

Фатеми Амин обратился к журналистам, заявив, что в первую очередь обе стороны должны установить надлежащие отношения между предприятиями. «Две страны, Индонезия и Иран, имеют достаточно глубокие отношения, однако недостающим звеном является связь между предприятиями, которую необходимо установить», — отметил он.

Что касается снижения тарифов в преференциальных торговых соглашениях, член иранского кабинета министров сообщил, что торговые тарифы должны сократиться, чтобы помочь увеличить объем взаимных торговых обменов.

Далее он указал на упрощение финансовых операций в качестве третьей стратегии укрепления торговых связей между Индонезией и Ираном.

Ссылаясь на ненефтяную торговлю Ирана в 100 миллиардов долларов в прошлом календарном году (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года), Фатеми Амин заявил, что Исламской Республике удалось добиться впечатляющего объема внешней торговли за счет использования различных возможностей и методов, включая бартер.