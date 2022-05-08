Тегеран, , 07:25 — REGNUM 7 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 165 человек, причем восемь иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще восемь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 165», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, при этом 63 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 002 258 пациентов из общего числа 7 224 701 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указывается, что 916 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 366 106 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 601 746 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.