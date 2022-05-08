Тегеран, , 08:48 — REGNUM 7 мая посол Белоруссии в Тегеране Дмитрий Кольцов заявил, что у Ирана и Белоруссии есть различные возможности для расширения сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая на встрече с исполнительным директором компании Hormuzgan Ports and Maritime Organization Алирезой Мохаммади Караджираном, Кольцов высоко оценил объекты и инфраструктуру иранского порта Шахид Раджайе.

Говоря о последних событиях в Восточной Европе, он отметил, что Белоруссия заинтересована в транзите товаров через Иран. Он также подчеркнул, что Минск может использовать возможности иранских портов и железных дорог для транзита различных грузов.

Кольцов выразил готовность своей страны повысить уровень торговых обменов и проложить путь для привлечения иранских компаний.

Тем временем Караджиран указал на недавний рекорд в 2 700 000 контейнеров TEU в порту Шахид Раджайе, заявив, что иранский порт может послужить отличным торговым мостом между Азией и Европой.