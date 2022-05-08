Вашингтон, 8 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Неверным и некорректным является представление американцев о том, что США победили гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне самостоятельно. Западу необходимо признать неоценимый вклад СССР в победу над фашистской Германией. На это в своей статье на страницах газеты The Washington Times указал обозреватель Тодд Вуд.

Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

«Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесённых в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», — отметил автор статьи.

Тодд Вуд привёл данные, согласно которым в боях с Красной армией Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам.

«Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», — призвал обозреватель.