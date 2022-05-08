Красноярск, , 06:35 — REGNUM Все дома погорельцев в Красноярском крае будут восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства Сергей Козупица.

Пожар Pixabay.com

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, определены варианты восстановления домов для тех, кто потерял единственное жилье.

Если человек захочет построить дом сам, ему выдадут денежный сертификат. Второй вариант — восстановление жилья силами привлечённых строительных компаний.

Сумма и механизм прорабатываются. Краевое правительство получило соответствующие поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в результате масштабных пожаров 7 мая сгорели и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

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