Полевской, Свердловская область, 8 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Полевском Свердловской области автомашина «Ниссан» сбила 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает отделение пропаганды областного управления ГИБДД.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Авария произошла около 17:00 по местному времени на пересечении улиц Челюскинцев и Белинского. За рулём автомобиля находилась 29-летняя женщина. По предварительным данным, велосипедист не уступил ей дорогу, хотя «Ниссан» двигался по главной дороге.

В результате подросток получил травмы. Его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга. Его родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание в ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге.