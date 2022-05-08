Страсбург, Франция, , 06:21 — REGNUM Евродепутаты Эстонии устроили скандал, пытаясь попасть в ночной клуб в Страсбурге. В ситуацию вмешалась полиция. Об инциденте сообщает эстонское издание Postimees.

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Согласно информации французских изданий, полиция начала расследование по факту ссоры, случившейся рано утром 5 мая между депутатами Европарламента от Эстонии Рихо Террасом и Яаком Мадисоном и охранником ночного клуба в Страсбурге. Охранник попросил гостей оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Однако один из эстонских евродепутатов якобы высказал расистские высказывания в адрес охранника.

К месту происшествия была вызвана полиция. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой возбуждено уголовное дело, пишет издание Le Progres.

Один из депутатов позже опроверг информацию о якобы имевших место расистских высказываниях.